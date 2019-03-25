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9:50

В Иркутской области мэром города стала выдвинутая ЛДПР 28-летняя домохозяйка

фото ЗакС политика В Иркутской области мэром города стала выдвинутая ЛДПР 28-летняя домохозяйка

На досрочных выборах мэра города Усть-Илимск, расположенного в Иркутской области, победила кандидат, выдвинутая ЛДПР, - 28-летняя домохозяйка Анна Щёкина, уведомляет Znak.com.

Либерал-демократ набрала чуть более 44% голосов электората, следом за ней - единоросс, председатель местной гордумы Сергей Зацепин, за которого проголосовали 37% горожан. Помимо обозначенных персон, в электоральном событии поучаствовали эсер Ирина Кондратьева (6,21%), кандидат от партии "Города России" Екатерина Сазонова (2%). Явка - почти 33%.

Координатор иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал прошедшие выборы "протестными".

"В интересах кандидата „Единой России“ были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать „как нужно“. Конечно, смотрели и на партийность тех, кто остался, и предпочли ЛДПР. В последнюю неделю перед выборами мы стали понимать, что идем на победу", - приводит ИА "Альтаир" высказывание Духовникова.

Ранее главой Усть-Илимска был представитель ЕР Вакиль Тулубаев, вынужденно подавший в отставку в январе текущего года. Своё "увольнение" он объяснил тем, что сделал всё, что мог, и вывел городскую экономику из кризиса, поэтому резонно было бы уйти на покой. Однако до этого на протяжении двух лет депутаты городской думы критиковали работу местной администрации, а инициатива отправить Тулубаева в отставку принадлежит непосредственно руководству ЕдРа, уточняет ТАСС.

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12:47    
11:37. Я о критичности, кризисе с кадрами в России, а не о финансах, хотя недостаток их порождает и кадровый голод...В России всего 11(!!!!!!!!!!!!!!) регионов из 85 финансово самодостаточны, остальные на дотациях(трансфертах) правительства, сумма которых в некоторых регионах доходит до 85% от общего бюджета!!!!!!!!! Ужас!!!!! Согласных возглавить такие регионы крайне трудно найти...

11:37   Горожанин  
Для 10.09
Какая критическая ситуация?
Бюджет уже который год не могут исполнить - лишние деньги остаются.
На дороги посмотрите - машин ценой более 2млн все больше и больше.
Паркуются как хотят. Пока идёшь до работы - видишь штрафов тысяч на 40. Каждый день. Заставить работать полицию не могут. Наладьте сбор штрафов за нарушение стоянки и бюджет получит ещё несколько миллиардов.

11:21    
Домохозяйка (нет работы в этом городе) может лучше справится, чем все эти номенклатурные мужики...

11:10    
Для 10,36.
Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь.
Не может это население суперпротестно голосовать. Оно инертно. Не пошли же на митинги против пенсионной реформы, а вроде большинство против этой реформы.

10:36    
так и в ПИТЕРЕ ОДНОЗНАЧНО победит СУХЕНКО ОТ ЛДПР -голосование будет СУПЕРПРОТЕСТНЫМ

10:09   Саша  
В современной буржуазной России ужасный кадровый голод! И не только на сварщиков(400 запросов на одно резюме), монтажников, слесарей и тд., но и на чиновников...Путину толковых кандидатов в губернаторы(!!!) не найти, так как работать не умеют, знаний нет, воровать стало сложнее, а ответственность за социальные проекты Путина огромнейшая...Желающих ежедневно получать оплеухи в лучшем случае из центра крайне мало...Потому на выборах побеждает кто попало и кому не лень выдвинуться...К Беглову и "ЕР" не имею никакого отношения, но полагаю, что лучше его губернатором Питера в сегодняшней критической ситуации никого не найти!!!

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