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10:36

В Польше задержан экс-совладелец ТЦ "Зимняя вишня"

фото ЗакС политика В Польше задержан экс-совладелец ТЦ "Зимняя вишня"

Бывший генеральный директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежал сгоревший торговый центр "Зимняя вишня", Вячеслав Вишневский был задержан в Польше, поделилась с общественностью представитель СК России Светлана Петренко. Сегодня, 25 марта, исполняется ровно год с момента трагедии.

На данный момент в отношении Вишневского избирается вопрос об экстрадиции в РФ. В 2016 году предпринимателю удалось скрыться от следствия, покинув территорию государства. Его обвиняли по статье "Дача взятки". После того, как Вишневский скрылся, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. После многочисленных проверок ТЦ по всей России на противопожарную пригодность по всей стране закрыли почти треть из них. Всего к уголовной ответственности по делу были привлечены 15 человек.

На месте снесенного центра планируют создать сквер в память о жертвах пожара. Здание ТЦ более не пригодно к использованию, а место "всегда будет ассоциироваться" с трагедией, сообщали тогда в администрации Кемерово. Предполагается, что сквер обустроят к сентябрю 2019 года.

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