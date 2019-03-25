КГИОП вверят ремонт фасадов исторических зданий

Врио градоначальника Александр Беглов анонсировал разработку проекта закона, расширяющего полномочия комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП): в обязанности ведомства предложено включить выполнение капремонта фасадов исторических зданий. Инициатива была впервые озвучена еще при Георгии Полтавченко.

Как извещает "Фонтанка", сегодняшнее заседание правительства Петербурга началось с критики ремонта зданий в центральном районе

"Безобразие, что там творится. На Миллионной карниз отвалился. На Малой Посадской вместо объёмного изображения сделали плоское", - посетовал Беглов, добавив, что инициатива о наделении КГИОП новыми полномочиями будет внесена на рассмотрение ЗакСа в ближайшее время.

О том, что будет проработан соответствующий законопроект, заявлял в 2018 году руководитель КГИОП Сергей Макаров во время нулевых слушаний бюджета. В 2019 году подразделение Смольного собиралось потратить 1 млрд рублей на ремонт фасадов зданий.

На данный момент "реновацией" домов занимается Фонд капитального ремонта, однако сложные исторические работы не являются профильными для него, а для того, чтобы передать КГИОП эту функцию, требовалось исправить законодательство.

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