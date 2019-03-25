Лимоновцы подали в Минюст документы для регистрации "Другой России"

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов подтвердил слухи о том, что подал вместе с единомышленниками документы в Министерство юстиции для официальной регистрации партии. Своим критикам и политологам, скептически воспринявшим этот шаг, в "Живом журнале" он ответил признанием в том, что на самом деле его сторонники всегда стремились к получению официального политического статуса - и вовсе не из любви к бюрократии.

"Время от времени партия подаёт документы на регистрацию, чтобы удовлетворить тех, кто хочет попробовать.Так что никаких карьеристских планов у нас нет, не надо бессмысленно высасывать из пальца. Захотят во власти - зарегистрируют, не захотят - не зарегистрируют", - подчеркнул он.

По предположению известного русского писателя, легализация его детища поспособствует его популяризации и в принципе пойдет на пользу дела.

"Если зарегистрируют, та часть партии, ну не очень храбрецы - воспрянут духом, в партию будут идти косяком. МинЮст, конечно, важное учреждение, спору нет, но только в контексте сегодняшних дней. Вообще-то это призрачный замок", - метафорично рассудил автор.

В статусе незарегистрированной нынешняя лимоновская партия пребывает с момента своего учреждения - с 2010 года. Предыдущий проект радикального политика, Национал-Большевистская партия (НБП), была тремя годами до того запрещена судом на территории России и признана экстремистской.