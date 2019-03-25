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11:51

Уголовное дело футболистов Мамаева и Кокорина направлено в суд

фото ЗакС политика Уголовное дело футболистов Мамаева и Кокорина направлено в суд

Уголовное делопроизводство в отношении футболистов-дебоширов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их сообщников передано на рассмотрение суда, поделилась с "Интерфаксом" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 („Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью“), 116 („Побои“) и 213 („Хулиганство“) УК РФ", - уведомила Волк.

Напомним, силовики занялись Кокориным и Мамаевым после двойного инцидента в октябре 2018 года, когда футболисты за день избили двух людей, одним из которых и был чиновник Минтранса Денис Пак. Именно с его персоной и связывают оперативно принятые меры в отношении бывших игроков сборной России.

После инцидента главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов сказал, что пока игроки не решат всех своих внутренних и юридических проблем, связанных с учиненным ими дебошем, рассуждать об их спортивном будущем он не готов.

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14:19    
В России есть масса чемпионов мира, Европы, которые постоянно прославляют Россию, но которые ничего не получают, кроме зарплаты в ру[цензура]х в районе 100 тысяч в месяц от Спорткомитета РФ - борцы, стрелки и тд. Почему Кокорин и ему подобные футболисты совершенно ничего не выигравшие за последние 30 лет хапают по 4 миллиона ДОЛЛАРОВ в год??? К примеру, та же Алина Загитова, которая восторгает весь мир, которая куёт ВЕЛИЧИЕ России за серебро на Европе получила 20 тысяч евро, а за золото в Японии на ЧМ - 80 тысяч долларов...Она покорила весь мир, но заработала за ГОД(!!!!!!!!) примерно 100 тысяч долларов, а Кокорин, сидя в СИЗО до сих пор пор получает в разы больше за МЕСЯЦ(!!!!) В России либеральный бардак!

13:52    
13:42. Они не заработали, так как ничего в мире не выиграли! НИЧЕГО!!!!!!!! А тот же Кокорин хапнул у россиян миллионы долларов, ежегодно примерно 4,5 миллионов зелёных, которые ему всучивал и всучивает Миллер("Газпром"), продав НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ за кордон - природный ресурс всей России, всех россиян-ГАЗ! Халявщикам ведь можно было бы себя вести достойно, а не "криминалить" в Москве! Потому на нары долларовых подонков!

13:42    
13-26 эти долларовые миллионеры, как не было бы заработали свои миллионы, а не украли как едро олигархи! Если такой честный, что здесь скажешь?

13:26    
В соответствии со ст. УК РФ этим кривоногим долларовым миллионерам положено до 7 лет! Посмотрим сколько дадут...

13:19    
12-20 петушок, тебе из под нар не надоело кукарекать? Тебя скудоумного, только, и хватает, как подрюкивать и подкукарекивать, слугу в ливрее.

13:00    
Если по закону, то их и судить не должны были.

12:20    
Обоих на нары, и надолго! Таков закон!

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