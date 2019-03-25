Уголовное дело футболистов Мамаева и Кокорина направлено в суд

Уголовное делопроизводство в отношении футболистов-дебоширов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их сообщников передано на рассмотрение суда, поделилась с "Интерфаксом" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 („Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью“), 116 („Побои“) и 213 („Хулиганство“) УК РФ", - уведомила Волк.

Напомним, силовики занялись Кокориным и Мамаевым после двойного инцидента в октябре 2018 года, когда футболисты за день избили двух людей, одним из которых и был чиновник Минтранса Денис Пак. Именно с его персоной и связывают оперативно принятые меры в отношении бывших игроков сборной России.

После инцидента главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов сказал, что пока игроки не решат всех своих внутренних и юридических проблем, связанных с учиненным ими дебошем, рассуждать об их спортивном будущем он не готов.