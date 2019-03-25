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12:20

Экс-глава Жилищного комитета: Если где-то за чем-то не уследил, ну, простите меня

фото ЗакС политика Экс-глава Жилищного комитета: Если где-то за чем-то не уследил, ну, простите меня

Уволенный за некачественную уборку Петербурга от снега экс-руководитель Жилищного комитета Валерий Шиян попросил у жителей города прощения за свои "промахи" и известил, что в недобросовестности очистки улиц виновата лишь стихия, обрушившаяся на Северную столицу обильными снегопадами.

"Если я где-то в чём-то провинился перед петербуржцами, прошу меня извинить. Это было неумышленно, работы было много, поэтому, если где-то за чем-то не уследил, ну, простите меня", - цитирует Шияна 78.ru.

С дальнейшими планами он пока не определился, однако сообщил, что, вероятнее всего, до лета будет отдыхать на даче, а там, может, и пойдет работать по специальности. 

"Как любой гражданин России, согласно 39-й статье Конституции, имею полное право на социальное обеспечение по возрасту. Дай вам Бог дожить до пенсии, уйти в нормальном состоянии и ещё думать о работе, но не такой напряжённой, как председатель Жилищного комитета", - подытожил экс-чиновник.

Напомним, отставку Шияна принял сегодня, 25 марта, врио градоначальника Александр Беглов с формулировкой "за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга".



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14:47   Марина  
Сваливать всё на стихию, не лучший мужской поступок. Да и если есть желание, то проблемы всегда решаются. Это можно сказать показательное увольнение для тех, кто думает, что будет такая же халява, как раньше!

14:11    
Такой матерый работник, столько лет отработавший совершенно безнаказанно, не может уйти просто так.
Его обязательно нужно отправить в Совет Федерации, он станет украшением этого кагала.

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