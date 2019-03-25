УФАС предъявило претензии к КИО и правительству Петербурга

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало 3 предупреждения комитету имущественных отношений (КИО) и правительству города: предмет претензии ведомства - деятельность Фонда имущества.

Рассмотрев ряд нормативных актов, выданных КИО и городской администрацией Фонду, в УФАС пришли к выводу, что некоторые из них противоречат положениям федерального и регионального законодательства в части приватизации имущества.

Антимонопольщики установили, что в сферу полномочий Фонда входит: "подготовка пакета документов для принятия решения КИО об условиях приватизации (продажи) госимущества; подготовка госимущества к приватизации; проведение торгов по приватизации (продаже) госимущества Петербурга; продажа имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если таковые имеет право на преимущественный выкуп арендуемого помещения; заключение договоров купли-продажи по результатам приватизации; получение платы за проданный в рамках приватизации объект".

"Действия Правительства и КИО, которые приняли нормативные акты и заключили с Фондом соответствующие договоры, создают дискриминационные условия входа на рынок продажи госимущества в рамках приватизации для иных организаций, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право осуществлять подобную деятельность (признаки нарушения ст. 15 Закона о защите конкуренции)", - констатировали в надзорном органе.

Согласно выданным предупреждениям и Смольный, и подведомственный ему КИО должны либо видоизменить выданные Фонду акты, либо отменить их. Помимо прочего, договоры, заключенные с Фондом в нарушение законодательства, также должны быть расторгнуты.

Срок исполнения предупреждений - 20 апреля и 15 мая 2019 года.