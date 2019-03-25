За год Петербург пополнился 32 тысячами человек

Количество проживающих в Петербурге горожан за год увеличилось на 32 тысячи человек и составило более 5,3 млн человек, отчитался в Смольном руководитель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

В целом, отметил он, более 80% прироста обеспечили зарегистрировавшиеся в городе на Неве мигранты, тогда как пророст "коренных" петербуржцев составил всего 4,5 тысячи человек. Данные цифры Москаленко объяснил "демографической ямой девяностых", а также тем, что женщины стали позднее обзаводиться семьей и, соответственно, детьми.

Помимо прочего, чиновник отметил высокую смертность от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.