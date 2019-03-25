ВЦИОМ: Россияне одобряют идею удаленного онлайн-голосования

Почти половина (48%) респондентов-россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, высказалась в поддержку удаленного голосования через Интернет - в случае, если такая опция будет возможной.

Более остальных с энтузиазмом эту идею восприняли люди с высшим и неоконченным высшим образованием (54%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (67%) и постоянные интернет-юзеры (57%).

Вместе с тем, другая половина участников соцопроса (50%) высказалась против удаленного голосования: чаще это люди старше 60 лет (63%), граждане со средним образованием (55%), а также люди, интернетом не пользующиеся. Последние склонны полагать, что в голосовании через Сеть велика вероятность мошенничества.

"Потенциальная готовность проголосовать онлайн выросла на 9 процентных пунктов с 2008 года: в случае, если на следующих выборах россиянам будет официально предложено выбрать способ голосования, то 25% предпочтут электронный формат. Традиционный способ голосования с помощью бюллетеня на бумажном носителе предпочтут 57% респондентов", - подытожили во ВЦИОМ.