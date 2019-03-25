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13:56

Миронов развеял слухи о готовящейся смене руководства "Справедливой России"

фото ЗакС политика Миронов развеял слухи о готовящейся смене руководства "Справедливой России"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов счел нужным заявить, что в "верхушке" его партии, вопреки распространившимся слухам, не планируется заметных кадровых перестановок. Об этом, по его наблюдениям, начали говорить в преддверии очередного съезда эсеров, назначенного на 21 апреля, напрасно ожидая от него каких-либо "крутых поворотов".

"Всех любителей строить прогнозы призываю дождаться съезда, и выводы делать на основе его решений, а не на слухах и домыслах. Предстоящий съезд носит технический характер. Никаких радикальных перемен в руководстве партии не планируется, полномочия председателя партии остаются в полном объеме", - приводятся слова политика на персональном сайте.

Тем не менее, ожидается, что социал-демократы поменяют устав, и это должно несколько облегчить им трудовые будни. Поправки, по словам Миронова, принесут "эффективное распределение полномочий между членами Президиума, более четкое закрепление вопросов ответственности по финансовому обеспечению".

Партия существует с 2006 года, ее лидер с тех пор не менялся.

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14:07    
ВЫХУХОЛЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ  не меняют!

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