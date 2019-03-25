Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:30

Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района

фото ЗакС политика Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района

Жители дома №16 по переулку Матюшенко, раздосадованные неожиданным начислением платы за установку и обслуживание новых домофонов, обратились с заявлением в прокуратуру Петербурга с требованием разобраться в ситуации, передает "Петербургский дневник".

После того, как надзорное ведомство изучило предоставленные документы, выяснилось, что в ноябре 2018 года проживающие по указанному адресу петербуржцы получили от ООО "Цифрал-Сервис-Авалон" квитанции о задолженности за обслуживание установленной компанией техники.

Далее прокуроры установили, что ни работы по установке домофонов, ни выставление счетов не были согласованы и жильцами - с ними не заключали соответствующего договора, поэтому компания не имела права начислять плату за обслуживание. Основываясь на данном обстоятельстве, горпрокуратура вынесла вердикт: гендиректору ООО "Цифрал-Сервис-Авалон" поручено устранить все выявленные правонарушения. Жильцы более не будут получать квитанции с задолженностями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:16    
Более того - домофон это вообще общее имущество дома и поэтому за его установку и содержание платить должна  управляющая компания, как за трубы и т.п.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:30 Матвиенко находит здравым использование труда зэков в сфере госзаказа

15:59 Вишневский просит КГИОП как можно быстрее решить судьбу дома Челищева   1

15:39 Татьяна Протасенко усомнилась в 48 процентах поддержки Беглова   4

15:01 На проекте «Толк» из-за «настойчивой рекомендации» отменили встречу с Резником

14:50 Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая   1

14:30 Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района   1

14:15 Парламенту Петербурга потребовались холодильники

14:06 В 2019 году на военную службу призовут почти 3 тысячи петербуржцев   3

13:58 Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета   1

13:56 Миронов развеял слухи о готовящейся смене руководства "Справедливой России"   1

13:45 ВЦИОМ: Россияне одобряют идею удаленного онлайн-голосования   2

13:37 Ганапольский поддержал Навального в его борьбе со слежкой   4

13:16 За год Петербург пополнился 32 тысячами человек   5

12:59 За 2018-й год в Петербурге ввели рекордный объем жилья   4

12:53 Суд по делу “Сети” будет открытым

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.