Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:50

Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая

фото ЗакС политика Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая

Петербург нацелен на увеличение туристического потока из Финляндии, Китая, Южной Кореи и стран центральной Европы: соответствующая программа уже прорабатывается в Смольном, известил вице-губернатор Олег Марков.

Партнерами Северной столицы в проекте выступают Ленинградская область и приграничные города Финляндии - Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта, Миккели. Отмечается, что финансирование задачи обеспечивает Евросоюз в рамках "Программы приграничного сотрудничества Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020".

В числе основных задач проекта - создание в Петербурге и области новых турпродуктов, привлекающих туристов в "межсезонье".

"Нам необходимы предложения по организации новых мероприятий, новых видов сервиса. Трансграничное сотрудничество позволяет вовлекать субъекты Российской Федерации и соседнее европейское государство в так называемый туристический коридор для создания привлекательных туристических продуктов", - заявил Марков.

За три года, отведенные для реализации программы, планируется повысить информированность международной индустрии туризма о турпотенциале трансграничного направления, включающего Петербург и регион озера Сайма; разработать новые турмаршруты.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:33    
На 1,5 МИЛЛИАРДНЫЙ Китай надо ориентироваться в увеличении турпотока!!! "Бездонная бочка"! В прошлом году Китай поставил половину всех туристов в Россию, где-то 1,5 миллиона человек...И это с учётом иностранных болельщиков на ЧМ...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:30 Матвиенко находит здравым использование труда зэков в сфере госзаказа

15:59 Вишневский просит КГИОП как можно быстрее решить судьбу дома Челищева   1

15:39 Татьяна Протасенко усомнилась в 48 процентах поддержки Беглова   4

15:01 На проекте «Толк» из-за «настойчивой рекомендации» отменили встречу с Резником

14:50 Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая   1

14:30 Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района   1

14:15 Парламенту Петербурга потребовались холодильники

14:06 В 2019 году на военную службу призовут почти 3 тысячи петербуржцев   3

13:58 Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета   1

13:56 Миронов развеял слухи о готовящейся смене руководства "Справедливой России"   1

13:45 ВЦИОМ: Россияне одобряют идею удаленного онлайн-голосования   2

13:37 Ганапольский поддержал Навального в его борьбе со слежкой   4

13:16 За год Петербург пополнился 32 тысячами человек   5

12:59 За 2018-й год в Петербурге ввели рекордный объем жилья   4

12:53 Суд по делу “Сети” будет открытым

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.