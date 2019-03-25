Матвиенко находит здравым использование труда зэков в сфере госзаказа

Руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с подчиненными идеей о целесообразности привлечения заключенных к исполнению работ в сфере государственных и муниципальных закупок. Ее доводы цитирует "Интерфакс".

Осуществление этой инициативы, по мысли чиновницы, обеспечит "загрузку" заведений, где люди отбывают сроки лишения свободы, и даст зэкам больше возможностей заработать.

"Это ни в коем случае не должно стать своего рода каторгой. Осужденные - это прежде всего наши сограждане, и условия их труда должны полностью отвечать соответствующим нормам трудового законодательства, конечно, с учетом особенностей их содержания", - отдельно оговорила Матвиенко.

По ее словам, в том же направлении мыслит и преьмер-министр Дмитрий Медведев, призвавший ее заняться проблемой.

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