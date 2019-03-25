"Навальнисты" хотят засудить "ВКонтакте" за "самовольное" разглашение их личных данных

Четверо граждан республики Татарстан подали совместное исковое заявление в Смольнинский райсуд Петербурга с требованием взыскать с социальной сети "ВКонтакте" 100 тысяч рублей за передачу без их согласия своих персональных данных региональному Центру "Э", уведомляет "Медуза" и объединенная пресс-служба городских судебных ведомств.

Заявителями по иску выступают Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов.

В документе, направленном в суд, говорится о том, что в январе 2018 года представители республиканского Центра по борьбе с экстремизмом, ссылаясь на закон "О полиции", потребовали у руководства соцсети предоставить им личные сведения перечисленных жителей Татарстана, которые, по совокупности, являются сотрудниками местного штаба политика Алексея Навального.

"ВКонтакте" требование выполнила, выдав МВД все данные по запрашиваемым досье: идентификаторы пользователей, имена и фамилии, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов, дату регистрации в социальной сети и IP-адреса, с которых они осуществляли выход в соцсеть. Истцы коллективно выразили мнение, что сделано это было незаконно.

Так, на основании полученных силовиками сведений, один из истцов, Андрей Бояршинов, был привлечен к административной ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение порядка организации митинга) и арестован на 15 суток.

Следует напомнить, что в социальной сети не единожды заявляли, что не выдают личные данные пользователей без их согласия, а только при условии наличия для этого законных оснований.

Добавим, ранее "ВКонтакте" попыталась засудить "навальнистка" из Уфы Лилия Чанышева, но вынуждена была потерпеть фиаско: Смольнинский райсуд вернул ей поданный иск. Активистка также требовала от соцсети компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации. Ее не устроило, что администрация "ВКонтакте" передала ее личные данные правоохранителям во внесудебном порядке.