Ход "соревнования" за право украсить Петербург к 9 мая не устроил УФАС

Петербургские антимонопольщики признали необоснованными действия ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления", отказавшего допускать к аукционам на праздничное украшение города в честь Дня Победы двух подрядчиков. Стоимость двух разыгрываемых контрактов в общей сложности составляет 3,3 млн рублей.

Две компании, пожаловавшихся в УФАС, носят названия "Ренессанс" и "Техмаш". ГЦРП придрался к тому, что в технических деталях, содержавшихся в заявках, использовался знак "±" вместо отдельно прописанных плюса и минуса. Между тем, никакого нарушения, как постановили в контрольно-надзорном ведомстве, в таком оформлении не содержится.

Теперь ГЦРП придется отменить все протоколы и допустить до процедуры всех необоснованно "снятых" претендентов.