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25 марта, 17:55

Росмолодежь наделили правом блокировать "опасные" для детей сайты

фото ЗакС политика Росмолодежь наделили правом блокировать "опасные" для детей сайты

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) получило возможность блокировать сайты, содержащие информацию, "направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия".

Соответствующие полномочия закрепляются в нормативном акте - постановлении правительства от 21 марта. Документ вносит изменения в правила ведения единого реестра "вредоносных" интернет-ресурсов.

Инициатива о досудебной блокировке сайтов, вовлекающих детей в противозаконные действия, принадлежит вице-спикеру Государственной думы Ирине Яровой - автору антитеррористического "пакета Яровой". Глава государства оставил свою подпись под законом в декабре 2018 года.

Помимо Росмолодежи блокировать "опасные" ресурсы имеют право МВД РФ, Роспотребнадзор, ФНС, Росалкорегулирование, Роскомнадзор и российские суды.

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