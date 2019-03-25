Росмолодежь наделили правом блокировать "опасные" для детей сайты Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) получило возможность блокировать сайты, содержащие информацию, "направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия". Соответствующие полномочия закрепляются в нормативном акте - постановлении правительства от 21 марта. Документ вносит изменения в правила ведения единого реестра "вредоносных" интернет-ресурсов. Инициатива о досудебной блокировке сайтов, вовлекающих детей в противозаконные действия, принадлежит вице-спикеру Государственной думы Ирине Яровой - автору антитеррористического "пакета Яровой". Глава государства оставил свою подпись под законом в декабре 2018 года. Помимо Росмолодежи блокировать "опасные" ресурсы имеют право МВД РФ, Роспотребнадзор, ФНС, Росалкорегулирование, Роскомнадзор и российские суды. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен