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25 марта, 18:20

Комитет по транспорту хочет за 12 млн рублей купить 80 табло для остановок

фото ЗакС политика Комитет по транспорту хочет за 12 млн рублей купить 80 табло для остановок

Более 21 млн "бюджетных" рублей собирается в 2019 году потратить комитет по транспорту на закупку 80 информационных табло для остановок общественного наземного транспорта, уведомляет "Коммерсант".

Между тем, в Смольном до сих пор никак не могут договориться об обслуживании уже стоящих табло ни с одним из предыдущих подрядчиков.

Отмечается, что из более чем ста установленных компанией "Синертек" экранов лишь меньше четверти работают исправно, а у 29 "исчезли" аккумуляторы. Всего в Северной столице монтированы 185 табло, на которые было выделено 70 млн рублей.

Добавим, ранее петербургское УФАС приостановило конкурс на установку информационных экранов на остановках общественного транспорта за 28 млн рублей. 

В августе 2018 года город отказался от "умных табло" на солнечных батареях, решив не продлевать договор аренды с поставщиками – "Синертэком" в том числе.

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