Комитет по транспорту хочет за 12 млн рублей купить 80 табло для остановок

Более 21 млн "бюджетных" рублей собирается в 2019 году потратить комитет по транспорту на закупку 80 информационных табло для остановок общественного наземного транспорта, уведомляет "Коммерсант".

Между тем, в Смольном до сих пор никак не могут договориться об обслуживании уже стоящих табло ни с одним из предыдущих подрядчиков.

Отмечается, что из более чем ста установленных компанией "Синертек" экранов лишь меньше четверти работают исправно, а у 29 "исчезли" аккумуляторы. Всего в Северной столице монтированы 185 табло, на которые было выделено 70 млн рублей.

Добавим, ранее петербургское УФАС приостановило конкурс на установку информационных экранов на остановках общественного транспорта за 28 млн рублей.

В августе 2018 года город отказался от "умных табло" на солнечных батареях, решив не продлевать договор аренды с поставщиками – "Синертэком" в том числе.