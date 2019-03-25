В 2019 году в Петербурге обещают "обновить" 145 км тепловых сетей

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский пообщался в Смольном с представителями ГУП "ТЭК СПб", подготовившими для него отчет о состоянии объектов городской теплоэнергетики. Чиновники доложили, что в 2018 году в петербургские тепловые сети было инвестировано 7,7 млрд рублей, из которых 3,6 млрд выделены из бюджета Северной столицы.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 170 объектов теплоснабжения. Общая протяженность новых и переложенных теплотрасс составила 140 км - что на 5 км больше запланированного.

Больше всего технологических нарушений на сетях за минувший отопительный сезон зафиксировано в Колпинском и Пушкинском районах.

В ГУП "ТЭК СПб" доложили Шаскольскому, что в 2019-м компания собирается "обновить" и проложить 145 км теплосетей.

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