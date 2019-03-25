Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

25 марта, 18:36

В 2019 году в Петербурге обещают "обновить" 145 км тепловых сетей

фото ЗакС политика В 2019 году в Петербурге обещают "обновить" 145 км тепловых сетей

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский пообщался в Смольном с представителями ГУП "ТЭК СПб", подготовившими для него отчет о состоянии объектов городской теплоэнергетики. Чиновники доложили, что в 2018 году в петербургские тепловые сети было инвестировано 7,7 млрд рублей, из которых 3,6 млрд выделены из бюджета Северной столицы.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 170 объектов теплоснабжения. Общая протяженность новых и переложенных теплотрасс составила 140 км - что на 5 км больше запланированного.

Больше всего технологических нарушений на сетях за минувший отопительный сезон зафиксировано в Колпинском и Пушкинском районах.

В ГУП "ТЭК СПб" доложили Шаскольскому, что в 2019-м компания собирается "обновить" и проложить 145 км теплосетей. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:03    
А когда научится  ГУП ТЭК уменьшать подачу тепла, если на улице плюсовая температура. Батареи шпарят невозможно, окна уже открыты, отапливаете улицу за наш счет!
Цены за отопление каждый месяц растут, все мало...

25 марта, 20:02    
ДЕНЬГИ УЖЕ разворованы и ТРУБЫ БЭУШНЫЕ

25 марта, 19:42    
спасибо, больше не надо!
вы уже обновляли 145 километров теплосетей, и не один раз: хорошего понемножку.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

25 марта, 21:00 Союз музеев подозревает, что против него развернули информационную кампанию   1

25 марта, 20:51 Ещё одна «жертва» снега   1

25 марта, 20:25 Шлосберг: В глазах власти ценность жизни россиянина равняется прожиточному минимуму   2

25 марта, 19:50 Шестун не собирается прекращать голодовку

25 марта, 19:29 Активист «Бессрочного протеста» оспорит в суде свое задержание

25 марта, 19:16 В петербургских торговых центрах повторились эвакуации   2

25 марта, 18:50 И.о. главы Жилищного комитета назначен Василий Осипов   4

25 марта, 18:36 В 2019 году в Петербурге обещают "обновить" 145 км тепловых сетей   2

25 марта, 18:21 Четырбок заявил, что в ЗакСе не планируют возвращать «карательную психиатрию»   2

25 марта, 18:20 Комитет по транспорту хочет за 12 млн рублей купить 80 табло для остановок

25 марта, 18:14 Гудков высоко оценил вероятность своего попадания в тюрьму   3

25 марта, 17:55 Росмолодежь наделили правом блокировать "опасные" для детей сайты

25 марта, 17:50 Ход "соревнования" за право украсить Петербург к 9 мая не устроил УФАС

25 марта, 17:31 "Навальнисты" хотят засудить "ВКонтакте" за "самовольное" разглашение их личных данных

25 марта, 17:24 Союз театральных деятелей осудил программу развития культуры, написанную советником Беглова   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.