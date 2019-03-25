И.о. главы Жилищного комитета назначен Василий Осипов

Исполняющим обязанности руководителя Жилищного комитета вместо Валерия Шияна назначен его бывший заместитель - Василий Осипов, уведомляет "Фонтанка".

На занимаемом в ведомстве посту чиновник отвечает за финансовое управление и работу с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями.

Валерий Шиян покинул пост председателя жилкома сегодня, 25 марта. Госслужащего уволили за некачественную зимнюю уборку города. Официальная причина его упразднения выглядит так: "За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга". Следует отметить, что в 90-х Шиян занимал пост в налоговой полиции Петербурга, работая под руководством экс-губернатора Георгия Полтавченко.

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