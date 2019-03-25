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25 марта, 18:50

И.о. главы Жилищного комитета назначен Василий Осипов

фото ЗакС политика И.о. главы Жилищного комитета назначен Василий Осипов

Исполняющим обязанности руководителя Жилищного комитета вместо Валерия Шияна назначен его бывший заместитель - Василий Осипов, уведомляет "Фонтанка".

На занимаемом в ведомстве посту чиновник отвечает за финансовое управление и работу с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями.

Валерий Шиян покинул пост председателя жилкома сегодня, 25 марта. Госслужащего уволили за некачественную зимнюю уборку города. Официальная причина его упразднения выглядит так: "За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга". Следует отметить, что в 90-х Шиян занимал пост в налоговой полиции Петербурга, работая под руководством экс-губернатора Георгия Полтавченко.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:04    
Этот Осипов близкий родственник Осипова, который был главой администрации Приморского района.

25 марта, 23:57    
Осипов чей родственник, кум, сват?
Опыта, конечно, нет.

25 марта, 20:07    
19:45 Это, вряд ли. Слишком переплетены интересы. Там навести порядок может только "варяг". А лучше, в прямом смысле, - из финнов, норвегов или шведов.

25 марта, 20:00    
честный и ВЗЯТОК НЕ БЕРЕТ

25 марта, 19:45    
Ну, наконец-то, в Жилищном комитете порядок начнется!
Не то, что при этом бездельнике Шияне.

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