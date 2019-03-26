Благодаря жалобам петербуржцев за год снесли более 100 "нелегальных" заборов

В 2018 году работники комитета по контролю за имуществом Петербурга снесли более 100 незаконных заборов, ворот и иных ограждений, установленных в городских дворах, отчитались в пресс-службе Смольного.

Всего сотрудники комитета выезжали по 138 адресам. От горожан в ведомство поступает множество жалоб, из которых надзорный орган формирует заявки и после - выезжает на указанное место. Жалобы поступают как от рядовых петербуржцев, так и коммунальных служб, юридических лиц.

В случае выявления действительно нелегально установленного ограждения, его владельцу выносят предупреждение с требованием о ликвидации в установленный срок. Если оно не выполняется - забор сносят.