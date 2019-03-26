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10:43

"Коммунисты России" заявили о готовности спасти Шнурова от расправы продюсера "Ласкового мая"

фото ЗакС политика "Коммунисты России" заявили о готовности спасти Шнурова от расправы продюсера "Ласкового мая"

Глава петербургского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выразил готовность огородить вместе с соратниками музыканта Сергея Шнурова от угрозы в лице продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, пригрозившего лидеру "Ленинграда" расправой за "непотребные" шутки о Москве.

Негодующий Разин в экспрессивной форме заявил, что готов "заплатить 5 миллионов рублей тому, кто нападет на Шнура". Малинкович, полагает, что подобное высказывание - "чистая уголовщина, циничная и расчетливая" и "похоже на наем киллера".

"Конечно, мы не поддерживаем слова Шнура в адрес Москвы, мы уважаем и любим столицу нашей Родины, но при этом верно, что почти все питерцы недолюбливают московские чиновничьи понты и пафос, свойственный богатым буржуям с Рублевки. Шнура надо воспитывать и вовлекать в общественную работу, а не нанимать против него "эскадроны смерти". Шнур - наш мем и символ питерского андеграунда, мы этому прощелыге Разину его в обиду не дадим", - пообещал Малинкович, добавив, что коммунисты направили в Следком заявление по факту угроз жизни музыканта.

Добавим, выступая в эфире ток-шоу на новом телеканале Z+ Шнуров в свойственной ему нецензурной манере рассказал о том, почему не любит Москву. Озвученное музыкантом пришлось не по нраву многим видным персонам, в том числе - Разину.



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11:26    
Опять этот шнур - позор славного города , похабник и наглый матерщинник !

11:23    
Опять этот д[цензура]-маленкович - каждой бочке затычка!

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