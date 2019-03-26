УФАС выявило сговор на торгах по освещению Богословского кладбища

ООО «Петростроймонтаж» и ООО «КурортСтройПроект» заключили картельное соглашение на выполнение работ по содержанию систем освещения Богословского кладбища, сообщили в управлении ФАС по Петербургу.

Антимонопольщики установили, что компании нарушили закон о защите конкуренции на торгах по освещению кладбища. Заказчик – ГКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», цена контракта составила 202,85 тысяч рублей.

Дело было возбуждено на основании информации, переданной прокуратурой Петербурга. Обе компании подали заявки по одному ценовому предложению, а затем отказались от конкурентной борьбы, в итоге торги завершились снижением начальной цены лишь на 1%.

Антимонопольное расследование показало, что между компаниями есть финансовые и административно-хозяйственные взаимосвязи. В торгах они участвовали с одного IP-адреса, в период торгов в них работали одни и те же сотрудники, фирмы предоставляли друг другу беспроцентные займы. Все это может объясняться исключительно наличием антиконкурентного соглашения, что нарушает закон о защите конкуренции, пояснили в УФАС.

Комиссия УФАС решила, что «Петростроймонтаж» и «КурортСтройПроект» при участии в торгах имели общую модель поведения, заранее известную каждой компании и обусловленную антиконкурентным соглашением, что привело к поддержанию цен на торгах. Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел. У антимонопольщиков есть год, чтобы назначить нарушителям штраф.