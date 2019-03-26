Охрану Крымского моста обеспечит морская спецбригада Росгвардии Круглогодичное патрулирование Крымского моста вверили новому подразделению Росгвардии - специальной морской бригаде, известил в интервью РИА "Новости" руководитель ведомства Виктор Золотов. Спецотряд гвардейцев оснащен большим арсеналом средств, способных предотвратить как морскую, так и наземную диверсию, уведомил Золотов. Открыли переправу 15 мая президент Владимир Путин и Аркадий Ротенберг, чьи структуры занимались её строительством. Позднее Евросоюз ввел санкции против данных компаний. Мост возводили с февраля 2016 года, изначально запустить движение по нему хотели в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полгода раньше. Общая стоимость строительства – порядка 228 млрд рублей. Протяженность моста – 19 километров. Это первый мост, соединивший Крым с Краснодарским краем: ранее регионы соединяла паромная переправа. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен