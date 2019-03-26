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14:12

Скворцова сообщила, что петербуржцы стали жить дольше других россиян

фото ЗакС политика Скворцова сообщила, что петербуржцы стали жить дольше других россиян

Средняя продолжительность жизни рядового петербуржца в 2018 году увеличилась на полгода и достигла 76 лет, известила собравшихся на заседании коллегии комитета по здравоохранению руководитель Минздрава Вероника Скворцова.

"Петербург - пример для России. Здесь фиксируется снижение смертности трудоспособного населения. Вы достигли 370 на 100 000. Это тот показатель, к которому в 2024 году вся страна должна прийти", - цитирует министра 78.ru.

Также, отметила Скворцова, в Северной столице отмечается снижение детской смертности - до 3,7 на 1000 новорожденных.

В первую очередь, подчеркнула министр, петербургским чиновникам, ответственным за сферу здравоохранения, следует сконцентрироваться на реализации одноименного национального проекта, индивидуальном подходе к больным и профилактике заболеваний. 

В свою очередь врио градоначальника Александр Беглов заявил, что к 2024 году перед отраслью поставлена задача увеличить продолжительность жизни в Петербурге до 78 лет.

Напомним, по данным Росстата, на конец 2018 года средний показатель продолжительности жизни в России составил 72,7 лет: у мужчин - 67,5 лет, женщин - 77,64 года.

Вместе с тем, среди региональных долгожителей лидируют Ингушетия (80,82 года), Дагестан (77,23) и Москва (77,09).



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:18    
СТРАННАЯ скворчиха- на кладбищах уже мест не хватает, а на бумаге 76!!!

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