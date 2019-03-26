Медведев пообещал не повышать налоги в России в ближайшие шесть лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на ближайшие шесть лет правительство вводит мораторий на изменение налогов.

Выступая на расширенной коллегии министерства финансов, Медведев напомнил, что в 2018 году власти повысили НДС до 20%, и назвал это «непростым, но принципиальным» налоговым решением. Также, напомнил премьер, с января 2019 года был запущен эксперимент по налогообложению самозанятых граждан в четырех регионах России. Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс, при этом фискальная нагрузка измениться не должна, отметил Медведев.

«После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», – заявил Медведев.