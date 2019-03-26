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26 марта, 17:36

Правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до июля

фото ЗакС политика Правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до июля

Российскому правительству удалось прийти к консенсусу с крупнейшими нефтяными компания и обновить условия соглашения по заморозке розничных цен на топливо: теперь стоимость бензина может подорожать лишь начиная с 1 июля, передает ТАСС. При этом, как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, нормы поставок на внутренний рынок заметно сократятся.

Помимо прочего, по сообщению министра энергетики Александра Новака, правительство увеличит бюджетное субсидирование нефтяных компаний, изменив параметры демпфирущего механизма (применяется при превышении экспортной цены показателя условной внутренней стоимости).

Напомним, ранее кабмин и крупнейшие представители сырьевой отрасли договорились о "торможении" цен на бензин до марта 2019 года.

Изначально ситуация достигла накала в мае 2018-го: конец месяца омрачил жизни многих автомобилистов резким скачком стоимости автомоторного топлива. ФАС заявляла, что именно нарушения антимонопольного законодательства "Роснефти" привели к росту цен на бензин в среднем на 5,3%. Независимый топливный союз предупредил, что ввиду этих обстоятельств большое количество АЗС в стране стали закрываться из-за тяжелых условий ведения бизнеса, поэтому не исключено, что когда заморозка цен будет снята, стоимость бензина вполне может вырасти до 100 рублей за литр.

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