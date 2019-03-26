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26 марта, 17:46

Большую оранжерею в Петергофе обновят за 105 млн рублей

фото ЗакС политика Большую оранжерею в Петергофе обновят за 105 млн рублей

Большую оранжерею и примыкающей к ней погреб, расположенные в Нижнем парке Петергофа, отреставрируют за 105 млн рублей, свидетельствует информация, опубликованная на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет обновить фундаменты обоих зданий, "подлатать" металлические конструкции, провести штукатурные работы, отреставрировать лепнину и декор, облагородить ландшафт и прилегающую к постройкам парковую территорию.

Работы должны быть завершены не позднее декабря 2021 года. Все желающие побороться за лот могут отправлять свои заявки до 11 апреля. Подрядчика же выберут 15 апреля.

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