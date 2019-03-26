Похитителей кабеля правительственной связи около Кремля поймали с поличным Сотрудники Федеральной службы охраны и полицейские с поличным задержали злоумышленников, укравших фрагмент кабеля правительственной связи рядом с Большим Москворецким мостом в Москве, передает РБК. «Один из [злоумышленников], пытаясь скрыться с места происшествия, прыгнул в реку, хотел переплыть Москву-реку, но его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли», – сообщил замглавы центра по связям с общественностью ФСО Денис Симонов». Отмечается, что похищение кабеля не повлияло на работу средств правительственной связи. Ранее сообщалось, что пропажу части кабеля правительственной связи напротив Кремля обнаружили 25 марта. В рамках проверки полицейские опросили рабочих компании «Пелискер» - подрядчика капитального ремонта Большого Москворецкого моста. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен