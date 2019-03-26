АКАР намерена обжаловать отказ в иске по мета-бренду Петербурга

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) планирует обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга по иску о мета-бренде города. Суд 26 марта полностью отказал в иске организации к комитету по туризму.

Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила директор Северо-Западного представительства АКАР Наталья Пилатова. Она добавила, что сначала надо узнать причины отказа в иске. Его должны выдать в письменном виде в течение пяти дней.

Пилатова рассказала, что во время разбирательства комитет наставил на том, что обжаловать закупку надо было с момента опубликования конкурсной документации. Юрист же АКАРа уверен, что обжаловать конкурс требовалось уже после его организации и проведения, добавила директор представительства.

- Действительно, спорный момент, но наш юрист утверждает, что нами сроки не пропущены. Мы не знаем пока: из-за сроков или нет отказано в иске, - заявила Пилатова.

Напомним, в сентябре 2018 года комитет по туризму объявил конкурс на разработку мета-бренда Петербурга, логотипа города и разработки концепции Агентства по управлению территориальным брендом. Подрядчиком стала компания SPN Communications, с которой заключили контракт на 7 млн рублей.

В АКАР же посчитали, что условия конкурса ограничивают конкуренцию. Представители организации пояснили, что в обязанности брендинговых и рекламных компаний не входит разработка концепции агентства по управлению брендом. Также претензии АКАР относились к «странным» формулировкам в техзадании и «нереальным» срокам – 22 дня на выполнение заказа. Организация подала жалобу в УФАС Петербурга, но там ее признали необоснованной. Тогда АКАР обратилась в суд.