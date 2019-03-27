Минобороны создаст свою киностудию для съемок фильмов про армию

Министерство обороны создаст киностудию для съемок художественных фильмов о современной армии России, передает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Заявление прозвучало на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, которая прошла 26 марта в Центральном академическом театре Российской армии. По словам Шойгу, армейскую киностудию начнут строить «буквально в ближайшее время».

Шойгу заявил, что сейчас создается достаточно достойных фильмов о войне, но мало – о современной армии России. По его словам, в будущем программу премии Минобороны в области культуры стоит расширить, «когда появится больше кино про современную армию». «К сожалению, его пока не так много, как хотелось бы», - отметил министр, добавив, что появляются «очень достойные работы», которые заслуживают, «может быть, отдельного нашего армейского кинофестиваля».

Премия Минобороны в области культуры и искусства была учреждена в 2015 году. Ей награждают военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, и за вклад в развитие культуры в армии.