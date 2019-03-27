Главред "Медиазоны" предположил, что Дмитрий Киселев начитался писателя Сорокина

Главный редактор издания "Медиазона", специалист по судопроизводству Сергей Смирнов выдвинул гипотезу относительно одного из главных телеведущих федеральных каналов, Дмитрия Киселева, и его эстетических предпочтений. "Отправной точкой" для этих размышлений стала поддержка последним режиссера Кирилла Серебренникова, больше года находящегося под арестом. Интерес эта поддержка вызвала потому, что Киселев известен, в основном, с другой стороны, которую трудно отождествить с гуманизмом: иногда он грозится превратить США в "радиоактивный пепел", а иногда стремится "сжигать сердца" гомосексуалистов.

По мнению Смирнова, Киселев занят сознательным постмодернизмом и копирует образцы, предложенные во многих книгах писателя-антиутописта Владимира Сорокина.

"То, что делает Киселев, это если не говорить о разжигании ненависти, а когда они занимаются какими-то внутрироссийскими делами, мне кажется, он часто просто такие сорокинские идеи начинает воплощать. То, что он говорит, это конечно, вряд ли он делает серьезно. Он просто уже глумится над нами над всеми, это он так шутит", - предположил главред "Медиазоны", добавив, что для ожесточения общества объект его внимания сделал больше других, включая чиновников.

Под домашним арестом режиссер находится уже полтора года - с августа 2017-го. Вменяемые ему хищения бюджетных средств, выделенных его театру, он последовательно отрицает.

Владимир Сорокин - автор бестселлеров "День опричника" и "Теллурия", в которых речь идет о скатывании России в Средневековье с его чрезмерной государственной жестокостью, появлении новых опричников и территориальном распаде.