После критики со стороны Дрозденко в Ленобласти сменился главный по ЖКХ

В правительстве Ленинградской области сменился глава комитета по жилищно-коммунальному хозяйству: вместо Сергея Кузьмина эту должность занял Александр Тимков, ранее руководивший комитетом государственного жилищного надзора и контроля. Без работы Кузьмин не остался: он стал советником губернатора Александра Дрозденко.

Издание 47news отмечает, что кадровая перестановка была достаточно предсказуемой, поскольку Дрозденко имел к Кузьмину "не личностные, но рабочие" претензии. Любопытно, что вместе с тем Дрозденко выделял усилия своего подчиненного по очистке улиц от снега, ставшего тяжелейшей проблемой для Северо-Запада за последние три месяца: для сравнения, в Петербурге "за снег" официально предпочли никого не хвалить, а главный по ЖКХ в городе Валерий Шиян так же был отставлен в марте.

В областное правительство Тимков и Кузьмин вошли одновременно - в январе 2017-го года.

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