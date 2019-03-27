На Неделе городских изменений представят "умную" велоинфраструктуру

На Неделе городских изменений в Петербурге представят комплекс технологий по развитию «умной» велоинфраструктуры. Об этом 27 марта на пресс-конференции сообщил координатор мероприятия Михаил Климовский, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно материалам пресс-конференции, велодорожку Smart track специально для Недели создаст компания «Айра». В велоинфраструктуру дорожки войдут велосчетчик, велоурна, велопоручень и другие элементы.

Также на Неделе представят современные технологии для развития города. Среди них, уличная мебель с использованием инновационного светового полимера Seline, детские площадки нового поколения и проект «идеального двора».

София Саттарова