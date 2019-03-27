УФАС: Балтийская таможня незаконно берет деньги за хранение изъятых товаров

Петербургские антимонопольщики сообщили о том, что сотрудники Балтийской таможни, входящей в состав Северо-Западного таможенного управления, совершают незаконные действия. Суть нарушения состоит в том, что изъятый товар представители организации в ряде случаев соглашались вернуть только при условии платы за его хранение на складе, между тем, как данная "услуга" должна быть бесплатной.

Примечательно, что цены за хранение конфиската заметно превышали средние цены на рынке услуг хранения вещей. УФАС известно, что в такого рода "сделках" с таможней участвовали общества с ограниченной ответственностью "Валро", "Партнер" и "А Плюс".

По мнению антимонопольщиков, такие действия препятствуют тому, чтобы другие организации аналогичного профиля могли хранить те или иные товары на складах Балтийской таможни.

Первое заседание по делу состоится 16 апреля.