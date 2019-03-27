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Новости

14:24

Заседание по делу Цакунова снова отложили

фото ЗакС политика Заседание по делу Цакунова снова отложили

Дзержинский районный суд снова отложил заседание по делу Михаила Цакунова. Решение принято 27 марта.

Потерпевший, полицейский Александр Сухаруков, не смог предоставить в суд 27 марта медицинские документы на электронном носителе. Он сможет предоставить их только 28 марта, на этот день и перенесено заседание.

Защита подала ходатайство о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с привлечением специалиста в области стоматологии. Суд решил рассмотреть ходатайство на следующем заседании. 

По словам защитника Цакунова Германа Параничева, без медицинских документов Сухарукова объективно провести медицинскую экспертизу не получится. Она же нужна защите для переквалификации дела на другую часть статьи, которая предусматривает другие сроки наказания. Защита обвиняемого будет просить перевести Цакунова под домашний арест, пояснил Параничев.

Напомним, Цакунова задержали на акции протеста 5 мая. Его обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому - Александру Сухарукову.

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15:03    
Есть такие козлы, что любого спокойного пацана выведут. Правильно?
А уж если ты настоящий и правильный мент, действуй уверенно, спокойно и решительно и достигай результата, а не веди себя как немощный баклан-понторез, нарывающийся на приключения. Этому Суходрукову нужна психолого-психиатрическая экспертиза и решение руководства о его пригодности к работе в системе.
Цакунов может быть и не ангел, но надеюсь на справедливое решение суда.

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