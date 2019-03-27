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14:52

Суд прекратил уголовное дело в отношении псковского "Яблока"

фото ЗакС политика Суд прекратил уголовное дело в отношении псковского "Яблока"

Уголовное дело в отношении псковского отделения "Яблока", мотивированное якобы воспрепятствованием осуществлению прав избирателей, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщают в партии. Соответствующее решение было принято 27 марта в Псковском городском суде.

"Это уголовное дело было возбуждено по исключительно политическим мотивам, у него не было никаких правовых оснований. Тем не менее, следствие продолжалось более полугода и затронуло свыше ста человек", - подытожил целый период своей жизни и карьеры лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг.

Адвокаты сообщают, что в мотивировочной части вердикта "содержатся фразы, которыми предпринята попытка оправдать абсурдный повод для возбуждения дела".

Напомним, уголовное дело возбудили в связи с тем, что Шлосберг активно призывал жителей Псковской области к порче бюллетеней на губернаторских выборах, поскольку, по мнению "яблочников", до процедуры голосования не допустили ни одного приемлемого кандидата. Непосредственно перед выборами шедший от них кандидат Виталий Аршинов "снялся", что, по мнению Льва Шлосберга, стало результатом политического давления, которому он дал определение «криминальное».

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