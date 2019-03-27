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Новости

15:12

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из "Звездных войн"

фото ЗакС политика Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из "Звездных войн"

Мэр Белгорода Юрий Галдун принес присягу под музыку из кинофильма «Звездные войны», на это обратило внимание издание Baza.

Галдуна утвердили в должности на сессии белгородского Совета депутатов 26 марта. После подведения итогов голосования нового мэра пригласили на сцену, он вышел под саундтрек из «Звездных войн» и произнес речь.

Оказалось, что музыку для выхода выбирала руководитель управления культуры Людмила Грекова, и она не знает, откуда эта мелодия. По ее словам, «хотели как лучше, а получилось, как всегда». Поиск новой музыки она объяснила желанием сделать церемонию присяги «более современной».

«Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели», – объяснила она.

«Звездные войны» – культовая фантастическая эпопея, которая включает в себя одиннадцать кинофильмов, ряд мультфильмов, телефильмов, книг, комиксов, видеоигр и прочих произведений. Стартовала в 1970-х годах,  в 2019 году в прокат выйдет очередной фильм «Звездные войны: Эпизод IX».

Видео: Turan Times / YouTube.com

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16:53    
Грамотные появились комментаторы в среде изрыгающих дерьмо и злобу по любому поводу. Знают даже фамилию "Вагнер" и даже то, что он композитор.

15:25    
Музычка, конечно, неплохая. Но для такой церемонии я бы выбрал Вагнера. Или "Гоп со смыком, это буду я..." в исполнении Утёсова, - в тему.

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