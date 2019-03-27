Путин закрепил за Кемеровской областью официальное название Кузбасс Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении второго официального названия Кемеровской области – Кузбасс, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в ч. 1 ст. 65 Конституции России, где перечислены входящие в состав Федерации регионы. Вместо наименования «Кемеровская область» там будет указана «Кемеровская область – Кузбасс». В декабре 2018 года название Кузбасс в качестве второго официального для региона утвердил Совет народных депутатов Кемеровской области. В январе предложение было направлено в администрацию президента. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен