Полиция пришла в офис "Яблока" в Москве из-за звонка об экстремистской литературе

Правоохранители пришли с проверкой офис партии «Яблоко» в Москве, объяснив свой визит звонком о распространении экстремистской литературы, сообщил в Twitter политик Сергей Митрохин.

По его словам, один из нанесших визит полицейских сказал, что проверка связана телефонным звонком в службу 02. Неизвестный якобы пожаловался, что здесь распространяют экстремистскую литературу.

Какую именно литературу ищут полицейские, не уточняется, правоохранители пояснили, что обязаны после звонка провести проверку, передает «МБХ медиа». По словам Митрохина, в бумагах «фигурирует слово "реновация"», и что в ней «экстремистского», он пока не знает. Политик подчеркнул, что полицейские не проводят обыск, у них нет на это ордера.

Фото: Twitter / Сергей Митрохин