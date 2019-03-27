Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

27 марта, 17:56

Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов

фото ЗакС политика Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман растолковала радиоаудитории факт и последствия выделения правительством 50 млрд рублей на строительство и реконструкцию психоневрологических интернатов (ПНИ). Тезисы ученого звучат неутешительно: в ее логике, государство, накладывая все большую нагрузку на работающих граждан, подспудно понимает, что о населении неработающем они будут иметь все меньше желания и возможностей заботиться.

"Есть мнение, что это как сумасшедший дом. Я вам хочу сказать, что основные их клиенты и ровно причина для того, что их сейчас правительство задумало расширять, это пожилые люди. То есть это не сумасшедшие в бытовом смысле, а старики, и это то, что случится с каждым из нас", - развила мысль ученый.

В ее представлении, которое она переносит на воззрения обобщенно понимаемого государства, увеличение числа ПНИ являет собой примерно тот же самый феномен, как и "казенная" забота о сиротах.

"С инвалидами усилия должны быть направлены на то, чтобы эти люди жили в семье там, где это возможно, а там, где это невозможно - чтобы они жили маленькими группами", - пояснила Шульман.

Политолог с прискорбием отметила, что условия содержания пожилых людей в такого рода интернатах будут "адскими", сопоставимыми с бытом заключенных.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


27 марта, 22:57    
18-24
Товарищ, а куда Вы посоветуете засунуть не шибко умных, но резвых комментаторов вроде вас?

27 марта, 19:23    
18-24 Ещё чего ! Кормить вонючее дерьмо ? Они и так не шибко работают, больше шляются по митингам и подрабатывают там.

27 марта, 18:24    
ВСЕХ шибко умных антипутинцев в ПСИХУШКУ!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

27 марта, 20:52 Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки   2

27 марта, 20:16 Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии   1

27 марта, 19:58 Абызова оставили в СИЗО на два месяца

27 марта, 19:29 Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы   2

27 марта, 18:51 Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге   3

27 марта, 18:50 Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов   1

27 марта, 18:34 КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве   2

27 марта, 18:27 В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

27 марта, 17:56 Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов   3

27 марта, 17:56 ЗакС и законодательная засуха   1

27 марта, 17:50 Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

27 марта, 17:33 Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов   3

27 марта, 17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

27 марта, 17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора   1

27 марта, 16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.