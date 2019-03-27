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27 марта, 18:27

В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

фото ЗакС политика В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

На четверых екатеринбургских дальнобойщиков, попытавшихся повторить протестную акцию двухлетней давности, составили административные протоколы за нарушение правил проведения публичного мероприятия, передает "ОВД-Инфо". Кроме того, у них, представляющих "Объединение перевозчиков России", отобрали корпоративный флаг.

В Москве, по данным издания, остановили и задержали нескольких участников автопробега, устроенного по тому же поводу. В руки полиции попало девять человек.

В Петербурге, на пересечении дороги на Турухтанные острова и проспекта Маршала Жукова, сотрудники МВД пока ограничиваются предупреждениями участникам стачки о том, что их мероприятие не санкционировано с властями, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За "протестной стоянкой" на данный момент наблюдает около десятка полицейских и дежурят несколько автомобилей правоохранителей. Самих протестующих водителей, собирающихся оставаться на месте до наступления темноты, насчитывается порядка тридцати человек. В "стоянке" участвуют 15 фур и 12 легковых автомобилей. Не расходятся также поддерживающие их члены движения "Бессрочный протест".

Всероссийский протест дальнобойщиков берет свое начало 27 марта 2017 года. Тогда сотрудников логистического бизнеса возмутило введение налоговой системы "Платон". С большегрузов, имеющих массу выше 12 тонн, стали взимать плату за проезд по федеральным магистралям.

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