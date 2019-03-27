Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов

Выступая в Крыму, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал о том, что серьезно относится к сентябрьским выборам в республиканские и севастопольские законодательные органы, а также, раскритиковав поведенческие маневры думских единороссов, противопоставил ему мудрую, с его точки зрения, внутреннюю политику президента Владимира Путина.

"К сожалению, у нас не такая многочисленная фракция. Но по итогам двух прошедших сессий Госдумы мы занимаем второе место после "Единой России" не только по количеству внесенных, но и по числу принятых законопроектов, опережая КПРФ и ЛДПР. К счастью, Президент России в последнее время очень часто встает на нашу сторону", - цитирует слова Миронова его сайт.

Политик привел в пример налоговые послабления, которых удалось добиться для пенсионеров, а также повышение пособий молодым матерям. Тем не менее, его продолжает удручать то, что партия власти завела привычку без особых для себя затруднений блокировать его "социально-ориентированные" инициативы.