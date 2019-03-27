Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева помочь с выделением средств из федерального бюджета на приобретение объектов социальной инфраструктуры и обеспечение горожан лекарствами, сообщили в Смольном. С главой кабмина Беглов встретился в Москве 27 марта. На встрече обсуждались вопросы социального-экономического развития Петербурга. Беглов попросил Медведева помочь с приобретением 17 детских садов, 4 школ, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник. Также он заявил, что на обеспечение петербуржцев жизненно необходимыми лекарствами требуется 1,2 млрд рублей. Медведев поручил правительству рассмотреть эти вопросы и оказать содействие в выделении средств из федерального бюджета. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен