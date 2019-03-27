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Новости

27 марта, 18:51

Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева помочь с выделением средств из федерального бюджета на приобретение объектов социальной инфраструктуры и обеспечение горожан лекарствами, сообщили в Смольном.

С главой кабмина Беглов встретился в Москве 27 марта. На встрече обсуждались вопросы социального-экономического развития Петербурга.

Беглов попросил Медведева помочь с приобретением 17 детских садов, 4 школ, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник. Также он заявил, что на обеспечение петербуржцев жизненно необходимыми лекарствами требуется 1,2 млрд рублей. Медведев поручил правительству рассмотреть эти вопросы и оказать содействие в выделении средств из федерального бюджета.

 

 

 

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27 марта, 21:41    
Петербургские губернаторы - большие оригиналы.
Сначала они спускают 120 миллиардов в унитаз воровского стадиона, еще эн-ное количество миллиардов на Засаду-ЗСД и Невскую ратушу,
а потом с невинным видам клянчат 1,2 миллиарда на детские садики.
А чего у Медведева-то клянчите?
Заберите городские деньги у Матвы и Жлоба, которые так азартно их просирали!

27 марта, 20:08    
Истратит на свою избирательную кампанию...

27 марта, 19:04    
ДЕНЕГ нет -держись САНЁК

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