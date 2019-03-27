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27 марта, 20:16

Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии

Признавая, что государственный строй современной России невозможно назвать тоталитарным, политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей указал на одну его черту, представляющуюся ему неотъемлемой чертой диктатур. В том, что касается отсутствия самоиронии у политиков, по его наблюдению, Россия не продвинулась ни на шаг, если сравнивать сегодняшний день с суровыми сталинскими временами.

"С юмором дело по-прежнему обстоит откровенно мизерабельно. Наши политики требуют чрезвычайно серьезного отношения к своим персонам. Настолько серьезного, что даже принимают соответствующие законы, фактически отрицающие возможность иронии и сарказма в собственный адрес", - гласит его рассуждение, опубликованное на сайте Партии роста, штабу которой ученый помогал во время президентской кампании Бориса Титова 2018 года.

Между тем, замечает автор, такая позиция до крайности недальновидна и по всем пунктам вредит любому общественному деятелю, поскольку, на его взгляд, нынешней эпохе полностью соответствует афоризм: "хорошо любое упоминание, кроме некролога".

"Раз над вами издеваются, стало быть, вы на слуху. Уинстон Черчилль начинал день с просмотра газетных карикатур на себя, и когда не обнаруживал новых, то расстраивался, полагая (и небезосновательно!), что сие свидетельствует о снижении его популярности", - привел пример Соловей в подтверждение своих слов, утверждая также, что это положение вещей установилось не сегодня и даже не вчера.

Напомним, что в марте был принят успевший стать скандальным закон, предусматривающий наказания за неуважение власти в интернете, проявленное в "оскорбительной форме".

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27 марта, 23:39    
Какая еще, нахрен, самоирония, когда шапочка Мномаха сползает на брови?

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