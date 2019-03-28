YouTube удалил последние выпуски "вДудя" и "Намедни" YouTube удалил последние выпуски шоу Юрия Дудя и Леонида Парфенова, обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб». Удален выпуск шоу «вДудь», героем которого стал комик, бывший резидент Comedy Club Таир Мамедов. Недоступен стал также выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года. В обоих случаях появляется сообщение, что видео «удалено за нарушение Условий пользования YouTube». «Жизнь Ютуб» предположил, что это может быть связано с содержанием рекламы: видеохостинг требует от пользователей предупреждать о наличии рекламы, включая в настройках видео отображение пометки «в ролике есть реклама или продакт-плейсмент». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен