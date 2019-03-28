Глава Ярославской области выступил против объединения Александринского и Волковского театров

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что объединять Волковский театр с петербургским Александринским, как планирует Минкульт, нецелесообразно.

По словам Миронова, он провел в Москве несколько встреч по этому вопросу и разделяет «возмущение ярославцев». «Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра», - подчеркнул глава региона.

Он заявил, что намерен отстаивать статус театра как «первого русского». Миронов подчеркнул, что Волковский театр – это «гордость и бренд Ярославии», и «объединения быть не должно».

27 марта министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров в один первый российский национальный театр. Он назвал этот шаг «исторически обусловленным воссозданием первого национального театра России». По словам министра, через несколько лет к этому комплексу планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.