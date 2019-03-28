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Новости

11:13

В Петербурге пройдет митинг против отмены слушаний по ПЗЗ и за мусоропереработку

фото ЗакС политика В Петербурге пройдет митинг против отмены слушаний по ПЗЗ и за мусоропереработку

Представители нескольких экологических инициатив Петербурга вечером 27 марта подали в Смольный уведомление о проведении 7 апреля митинга против отмены общественных слушаний по правилам землепользования и застройки и за внедрение новых технологий обращения с отходами.

В числе организаторов акции потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга, общественный активист Красимир Врански и координатор проект «Объединенные демократы» Сергей Кузин.

Как рассказал ЗАКС.Ру Врански, акции 7 апреля пройдут в нескольких российских городах.

- Это акция в поддержку наших сограждан из Архангельской области, которым хотят спихнуть московский мусор. Но так как в каждом регионе есть свои экологические заморочки и проблемы, мы их, конечно, тоже будем поднимать, - объяснил активист.

В уведомлении о митинге говорится, что его участники выступают за современные технологии мусоропереработки, а также против мусорных полигонов и сжигания отходов.

Организаторы планируют провести акцию на площади Ленина. В качестве альтернативного варианта они предложили Смольному сад 9-го января.

Напомним, врио губернатора Петербурга Александр Беглов подготовил законопроект, согласно которому будут отменены слушания по правилам землепользования и застройки, если речь идет о строительстве объектов регионального значения. Депутаты петербургского Заксобрания приняли законопроект в первом чтении на заседании 20 декабря. Парламентской дискуссии документ не вызвал. 

Ранее власти Москвы и Архангельской области объявили о планах создать экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. По задумке чиновников, он должен принимать мусор в том числе из столицы и тем самым разгрузить подмосковные свалки. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на февраль 2020 года.

На днях депутаты Архангельского областного собрания проголосовали против проведения референдума о запрете ввоза в регион мусора из других субъектов Российской Федерации.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:15   Бордунов  
Этот прохвост беглов пытается упразднить слушания по правилам землепользования и застройки!
То есть, строительная мафия отрезает горожан от города. Она будут строить всякое говно, а люди должны покупать в нем  "смешные квартиры" и выметаться из обжитых мест в муравейники по велению хреноваторов.
Горожане, это очень опасная афера исполнительной власти! И ответ на вопрос, чью волю она исполняет, очевиден.
Все на митинг!

16:13    
13:34 Да, почему тебя там нет?

Страница 1-ая (всего: 1)
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