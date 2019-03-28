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11:47

Кандидат в депутаты Мосгордумы Шендерович подал в суд на ФАН из-за статьи о нем

фото ЗакС политика Кандидат в депутаты Мосгордумы Шендерович подал в суд на ФАН из-за статьи о нем

Кандидат в депутаты Мосгордумы Денис Шендерович подал в Петроградский суд Петербурга иск о защите чести и достоинства к редакции Федерального агентства новостей.

Поводом для иска стал материал под заголовком «Гудков ведет в Мосгордуму депутата, сменившего фамилию из-за мутного прошлого». Шендерович на своей странице в Facebook сообщил, что материал показался ему «смешным», и он «хотел оставить все как есть», но иск все же подал из-за «слишком уж откровенной лжи».

В частности, Шендерович требует признать несоответствующими действительности слова о якобы неоплаченом штрафе ГИБДД в 2018 году, о жалобах жителей Кунцево, о провалах в бизнесе и уходе от налогов. В том числе Шендерович оспаривает сведения о том, что он якобы «бездельник», которого москвичи «вынуждены кормить, не получая ничего взамен». Кандидат в депутаты напомнил, что согласно Уставу МО Кунцево, депутаты работают на непостоянной основе и зарплаты не получают.

Иск прокомментировал и политик Дмитрий Гудков, который также баллотируется на выборах в Мосгордуму, и в команду которого входит Шендерович. Он подчеркнул, что в иске, кроме материальной компенсации, есть требование права на ответ. Шендерович в иске требует опровергнуть сведения, которые, по его мнению, порочат его честь и достоинство, а также обязать редакцию ФАН опубликовать ответ на публикацию.

«ФАН» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, которого в свою очередь считают куратором так называемой «фабрикой троллей» – она же ООО «Тека», ООО «Интернет-исследования». В ней работают комментаторы, которые за деньги пытаются сформировать нужное общественное мнение на ту или иную тему.

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16:06    
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