В Facebook появилась фейковая страница «яблочников», которая ссорит оппозицию

Директор «Городских проектов» Максим Кац, отвечающий за муниципальную кампанию партии «Яблоко» в Петербурге, сообщил ЗАКС.Ру, что в Facebook появилась страница «Сила преображения», которая ведется якобы от руководимого им «Штаба преображения Петербурга».

Страница была создана 27 марта. В описании профиля стоит ссылка на сайт «Штаба преображения». Вскоре на странице появилась видеозапись выступления в ЗакСе лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского. На следующий день в «Силе преображения» разместили рекламный пост с негативной реакцией на слова муниципального депутата МО «Морские ворота» Даниила Кена, сотрудничающего со штабом Алексея Навального.

- Это обычная тема. Они хотят, чтобы мы начали ругаться между собой. А мы не будем, - прокомментировал Кац.

Он также отметил, что его команда не использует название «Сила преображения» в своей кампании.

Кац сообщил, что уже пожаловался на новое сообщество в администрацию Facebook. Позже со стены «Силы преображения» удалили нелицеприятный текст о Кене и других сторонниках Навального, однако оставили иллюстрации к этому посту.

Напомним, кандидатов от демократической оппозиции на муниципальные выборы в Петербурге готовит несколько штабов. Помимо сторонников Навального и связанного с «Яблоком» «Штаба преображения Петербурга» это также команда «Объединенные демократы».

Выборы в местные советы пройдут 8 сентября 2019 года параллельно с губернаторскими.

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