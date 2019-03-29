Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:59

Президент "Зенита" намерен переименовать станцию "Новокрестовская" в "Зенитовскую"

фото ЗакС политика Президент "Зенита" намерен переименовать станцию "Новокрестовская" в "Зенитовскую"

Станцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую» до конца года, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на президента футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева.

По словам Медведева, переименование «помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона». «Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в "Зенитовскую". Если поддержим, то добьемся. Попробуем это осуществить до конца года», – на встрече с фанатами «Зенита» на «Газпром Арене».

Ранее исследование «Агентства социальной информации Петербурга» показало, что 44% опрошенных поддержали идею переименовать станцию в честь «Зенита», 26% выступили против, остальные воздержались.

«Новокрестовская» и станция «Беговая» официально открылись 26 мая к чемпионату мира по футболу. Работы обошлись в 30,1 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

10:23 Резник просит ФАС проверить законность финансирования театра "Русская антреприза"

9:59 Президент "Зенита" намерен переименовать станцию "Новокрестовская" в "Зенитовскую"

9:25 СМИ: Власти закрыли тему передачи Исаакиевского собора РПЦ

28 марта, 21:18 “Справедливая Россия”: В планах выборы и социализм

28 марта, 20:59 Задержанному по делу о мошенничестве Ишаеву "достался" домашний арест   2

28 марта, 20:25 "С уборкой всё-таки плохо": В ЗакСе обсудили итоги снежной зимы   1

28 марта, 20:19 Удальцов высказался за отставку Медведева после ареста Абызова   2

28 марта, 19:43 СМИ: За недостаточное противодействие активисту с унитазом наказали полицейского   7

28 марта, 19:08 В Якутии ограничили прием мигрантов на работу   4

28 марта, 18:39 Выступая перед депутатами, Шлосберг осудил законы о фейках и неуважении к власти

28 марта, 17:59 Белковский: Арест Абызова - это "отеческий" сигнал Путина Медведеву

28 марта, 17:39 Дачу Гаусвальд отремонтируют до конца 2019 года

28 марта, 17:33 Шишкину переизбрали руководителем петербургской “Справедливой России”   1

28 марта, 16:58 Гребенщиков обматерил "сильную руку", в которой якобы нуждаются россияне   10

28 марта, 16:29 Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в хищении денег "Роснефти"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.